Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:25

Кофрие — о Жиго: «Тяжело терять не только такого друга, но и настоящего партнера»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Самюэль Жиго и Максимилиано Кофрие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Самуэля Жиго.

— Команду покидает Самуэль Жиго. Что ты думаешь об этом?

— Тяжело терять не только такого друга, но и настоящего партнера по команде. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

— По завершению сезона, ты считаешь, что переход в «Спартак» было правильным решением?

— Конечно! «Спартак» — это не просто команда. Это самый большой клуб в России!

28-летний Жиго выступал в «Спартаке» с 2018 года. Зимой француза приобрел «Марсель» и в составе красно-белых он завершал сезон на правах аренды.

Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Месси все-таки не провалил сезон. Лео мерз и плакал в Париже, болел ковидом, но все равно обогнал Роналду и взял титулы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкология

Матыцин оценил вероятность включения Федерации футбола Крыма в РФС
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости