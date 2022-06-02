Кофрие — о Жиго: «Тяжело терять не только такого друга, но и настоящего партнера»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Самуэля Жиго.

— Команду покидает Самуэль Жиго. Что ты думаешь об этом?

— Тяжело терять не только такого друга, но и настоящего партнера по команде. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

— По завершению сезона, ты считаешь, что переход в «Спартак» было правильным решением?

— Конечно! «Спартак» — это не просто команда. Это самый большой клуб в России!

28-летний Жиго выступал в «Спартаке» с 2018 года. Зимой француза приобрел «Марсель» и в составе красно-белых он завершал сезон на правах аренды.