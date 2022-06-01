Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкология

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого выявили онкологическое заболевание.

«Галицкий в сентябре прошлого года в интервью «Коммент.Шоу» говорил, что «болеет».Так вот у него все серьезно — онкология. И все свои деньги, основный капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все что у него осталось — небольшие деньги на себя, на лечение», — написала у себя в Telegram-канале Собчак.

Сергей Галицкий — основатель и владелец «Краснодара», он создал клуб в феврале 2008 года.

В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 50 очками в 30 матчах.