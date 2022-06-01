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1 июня, 23:21

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкология

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Галицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого выявили онкологическое заболевание.

«Галицкий в сентябре прошлого года в интервью «Коммент.Шоу» говорил, что «болеет».Так вот у него все серьезно — онкология. И все свои деньги, основный капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все что у него осталось — небольшие деньги на себя, на лечение», — написала у себя в Telegram-канале Собчак.

Сергей Галицкий — основатель и владелец «Краснодара», он создал клуб в феврале 2008 года.

В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 50 очками в 30 матчах.

Сергей Галицкий. «Я болею и нахожусь не в той форме». Галицкий дал мощное интервью

Источник: https://t.me/ksbchk/1372
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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