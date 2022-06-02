Матыцин оценил вероятность включения Федерации футбола Крыма в РФС

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил вероятность включения Федерации футбола Крыма в Российский футбольный союз (РФС). По его словам, министерство делает все возможное, чтобы крымские спортсмены могли участвовать в соревнованиях.

«Есть формальная сторона, а есть реальная, — приводят слова Матыцина «Известия». — Мы делаем все возможное, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях. С точки зрения юридических шагов мы сторонники соблюдения всех регламентов, несмотря на претенциозное отношение к РФС. Мы не будем в одностороннем порядке нарушать договоренности и регламенты. Мы за взаимодействие и дорогу с двусторонним движением».

Министр отметил, что в ближайшее время будут достигнуты юридические решения по данному вопросу.

«С одной стороны, есть ряд ограничений со стороны ФИФА (Международная федерация футбола. — Прим. «СЭ») и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций. — Прим. «СЭ»), с другой — есть и движение вперед. Например, команды из студенческой лиги могут участвовать в соревнованиях в России. Нет безвыходных ситуаций. Да, многое изменилось. Но агрессивных шагов, которые нарушают договоренности или регламенты, в данном случае футбольные, наверное, пока делать не нужно», — сказал он.

По слова Матыцина общего подхода к данному вопросу пока нет, и каждая ситуация рассматривается отдельно.

«Мнения международных федераций по разным видам спорта неоднозначны. Где-то это агрессивная позиция, где-то более сдержанная. Сжечь мосты мы всегда успеем. Сказать, что «вы нарушаете, значит, и мы все будем нарушать», — неверно. Я бы не стал так делать. При этом мы будем жестко отстаивать свои интересы и самодостаточность», — заявил министр.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.