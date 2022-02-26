Генеральный директор «Нижнего Новгорода» поделился эмоциями от победы команды

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу команды в 19-м туре Тинькофф Премьер-лиги над «Уралом» (1:0).

«Игра команды понравилась! Все игроки хорошо сыграли! В первом тайме была равная игра, даже в каких-то моментах мы могли пропустить. Однако это заслуженная, уверенная победа над «Уралом»», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее, 26 февраля, «Нижний Новгород» обыграл «Урал» благодаря пенальти, который реализовал Николай Калинский.

«Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 12-я позиция.