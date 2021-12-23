Бывший вратарь «Локомотива» Антон Коченков в интервью «СЭ» рассказал, был ли полузащитник московского клуба Игорь Денисов отстраненным от коллектива.

— Игорь Денисов рассказывал, что Кикнадзе при всей команде сказал: «Денисова ко мне не надо, я ему не доверяю как человеку». Ты помнишь такую историю?

— Что-то такое было, да. Не помню только, как это дословно звучало, но, насколько я помню, такое действительно было.

— Это нормальная ситуация?

— Для Гарика это было неприятно, но лучше пусть он об этом знает, чем наоборот. Я представляю, как он удивился. Зато Кикнадзе сказал прямо, что он ему не доверяет и не хочет с им вести диалог. Что здесь такого?

— Он был капитаном. Такие вещи влияют на коллектив.

— У нас в команде никогда не было заговоров или чего-то такого. Может быть, не все друг с другом тесно дружили. Но напряженностей не возникало точно.

— Говорят, что Игорь был отстраненным от коллектива. Это так?

— Игорь — непростой. Наверное, он действительно был немного отстраненным, но я с ним был в хороших отношениях и могу охарактеризовать как профессионала. Он может сказать что хочет любому человеку: президенту, тренеру... Поэтому он был капитаном. Мне с ним было комфортно общаться.