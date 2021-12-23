Бывший вратарь «Локомотива» Антон Коченков рассказал в интервью «СЭ» об уходе Юрия Семина из московского клуба.

— Как ты воспринял историю с уходом Семина из «Локо»?

— Я был против. Мне не нравилось, что поменяли тренера. Если бы меня спросили, то я бы высказался. При этом по поводу Марко могу сказать, что у меня с ним тоже сложились отличные отношения.

— Что говорили в команде, когда Юрия Палыча убирали?

— Тогда же пандемия была, все разъехались. Никто не знал, что так произойдет. Он мне даже позвонил, поздравил с днем рождения. В мае я его поздравлял, а через три дня его уволили. Ни он, ни я понятия не имели, что такое вообще может случиться.

— Но для всех в команде это не стало шоком? Семина ведь все уважали.

— Может быть, не все. Конкретно никого не имею в виду. Это часть моей работы — что я могу сделать? Я был недоволен, но меня не спрашивали. Нам дали другого тренера, мы же не знаем: плохой он или хороший? Почему мы должны относиться к нему по-другому? Он оказался отличным человеком, который добился результата.