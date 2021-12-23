Коченков — о дебюте Худякова: «Стоял бы Гиля — и ему бы накидывали! Они и так ужасно играли»
Бывший вратарь «Локомотива» Антон Коченков оценил в интервью «СЭ» дебют Даниила Худякова в воротах московского клуба.
— Прямо сейчас второй вратарь — Даниил Худяков, который уже дебютировал и в РПЛ, и в еврокубках. Как его оценишь?
— Талантливый парень, видел его на тренировках. Тогда ему еще рано было выходить, он совсем молодой.
Не могу сказать, что он плохо играет, моментами он хорош, но в матче с нами в первом голе мог выручать. С другой стороны, учитывая, как «Локомотив» проводил концовку, то тут кого угодно ставь... Стоял бы Гиля — и ему бы накидывали! Они и так ужасно играли, а тут еще молодой парень.
«Локомотив» совершил ошибку, не взяв вратаря. В клубе не могли не понимать, что Гиля когда-то сломается. Нужно было либо оставлять меня, либо брать нового кипера.
— Тебе жалко нынешний «Локомотив»?
— Мне не жалко. Я слежу за ними, общаюсь со многими ребятами. Чего мне жалеть? Это же не первый раз с «Локомотивом» происходит, а постоянно. За шесть лет поменялось четыре президента — какое может быть развитие? То, что происходит, логично.
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