Бывший вратарь «Локомотива» Антон Коченков оценил в интервью «СЭ» дебют Даниила Худякова в воротах московского клуба.

— Прямо сейчас второй вратарь — Даниил Худяков, который уже дебютировал и в РПЛ, и в еврокубках. Как его оценишь?

— Талантливый парень, видел его на тренировках. Тогда ему еще рано было выходить, он совсем молодой.

Не могу сказать, что он плохо играет, моментами он хорош, но в матче с нами в первом голе мог выручать. С другой стороны, учитывая, как «Локомотив» проводил концовку, то тут кого угодно ставь... Стоял бы Гиля — и ему бы накидывали! Они и так ужасно играли, а тут еще молодой парень.