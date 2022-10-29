Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в комментарии «СЭ» рассказал о замене в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо».

— Вы сегодня выходите в старте?

— Да. Посмотрим, сколько сыграю. Может быть так, для поддержания формы. Сегодня мне не удалось сыграть полный матч, меня заменили. Тренер говорит, что надо набирать форму. Когда не играешь, надо тренироваться. Есть время, значит можно. Пункт в контракте позволяет, руководители клуба разрешили. Побегаю, подвигаюсь.

— Тебя заменили на 35-й минуте.

— Это жизнь, это футбол. Такое бывает, и в конце заменяют, и в первых таймах. Что-то тренеру не понравилось, обсудим завтра-послезавтра.

— Почему ты сразу побежал в раздевалку?

— Я нормальный человек, как и все. Когда есть какие-то недовольства собой, что-то не так делал, поэтому и ушел. Не слышал, что Гогниев мне крикнул вслед. Я сидел в раздевалке и он у меня спросил какие-то вопросы, я ему их ответил. Вот и все. Мы на этом закончили разговор.

Глушаков приехал на матч Медиалиги. Он сыграет за «Реалити» против «Амкала».