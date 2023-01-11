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Сегодня, 20:01

«Динамо» назвало состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Мария Гусева
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Московское «Динамо» на официальном сайте опубликовало состав на первый зимний учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Вратари: Иван Будачев, Илья Купцов, Игорь Лещук, Антон Шунин;

Защитники: Станислав Бессмертный, Эли Даса, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Милан Майсторович, Николас Маричаль, Денис Осокин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Роберто Фернандес, Ян Цесь;

Полузащитники: Максим Александров, Лука Гагнидзе, Иван Зазвонкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Денис Макаров, Матиас Норманн, Георгий Сулаквелидзе, Даниил Фомин, Руслан Шагиахметов;

Нападающие: Денис Боков, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулев, Николя Нгамале, Федор Смолов, Константин Тюкавин.

Первый сбор команды пройдет с 12 по 22 января. Там бело-голубые проведут два товарищеских матча — с «Грин Херонс» (18 января) и «Оренбургом» (22 января).

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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