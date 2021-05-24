Дзюба назвал тройку лучших игроков сезона в России
15:00
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал тройку лучших игроков прошедшего сезона Тинькофф РПЛ. В нее он включил только одноклубников.
— Кто для вас лучший игрок чемпионата?
— Я считаю, что лучший игрок должен быть в составе чемпиона. Моя тройка: Ракецкий, Дуглас Сантос, Азмун. Все недооценивают Ярослава, а через него мы почти всегда выходим из обороны. Дуглас отдал много передач.
В «Спартаке» лучшие: Виктор Мозес, Джордан Ларссон и Александр Соболев. Я вообще считаю, что лучший игрок должен быть разносторонним, например, Кейн в НХЛ, который лучший бомбардир и лучший ассистент — это топ.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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