Дзюба назвал тройку лучших игроков сезона в России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал тройку лучших игроков прошедшего сезона Тинькофф РПЛ. В нее он включил только одноклубников.

— Кто для вас лучший игрок чемпионата?

— Я считаю, что лучший игрок должен быть в составе чемпиона. Моя тройка: Ракецкий, Дуглас Сантос, Азмун. Все недооценивают Ярослава, а через него мы почти всегда выходим из обороны. Дуглас отдал много передач.

В «Спартаке» лучшие: Виктор Мозес, Джордан Ларссон и Александр Соболев. Я вообще считаю, что лучший игрок должен быть разносторонним, например, Кейн в НХЛ, который лучший бомбардир и лучший ассистент — это топ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)