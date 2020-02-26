Клубы РПЛ не понесли дополнительных затрат за работу ВАР на всех матчах чемпионата

Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что система ВАР будет работать на всех матчах РПЛ в весенней части сезона 2019/20.

— Вчера было совещание в РФС, — заявил Прядкин. — Группа по ВАР докладывала, что на всех стадионах будет присутствовать ВАР. Уже назначены арбитры, которые будут работать на этой системе. ВАР будет работать на всех стадионах. Затраты клубов, которые утвердили на общем собрании, остались без изменений. Увеличились затраты на аренду помещений. (Евгений Белоусов)