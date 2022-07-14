Клубы РПЛ единогласно проголосовали за отказ от Кубка лиги в пользу реформы формата Кубка России
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клубы РПЛ единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу реформы БЕТСИТИ Кубка России.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Кубок лиги в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Планировалось, что турнир поможет заполнить пробелы в календаре в связи с недопуском российских команд до участия в еврокубках в предстоящем сезоне.
— Все клубы единогласно поддержали данное решение, — сказал Мележиков.
— Вы не считаете это рейдерским захватом, потому что деньги нашли люди из РПЛ, а воспользуются этими деньгами люди из РФС? Чувствуете, что к вам в карман, возможно, залезли люди из РФС?
— Ничего мы не чувствуем. Самое главное — была консолидированная позиция и РФС, и РПЛ. Люди из РПЛ провели свою работы на высоком уровне по поручению общего собрания лиги. Мы не могли принять решения без РФС. Считаю, что сейчас найден компромиссный вариант, который устраивает и РФС, и лигу, и который позволит совместно нам проработать вопросы по распределению доходов.
6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -