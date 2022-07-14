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Сегодня, 14:05

Клубы РПЛ единогласно проголосовали за отказ от Кубка лиги в пользу реформы формата Кубка России

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клубы РПЛ единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу реформы БЕТСИТИ Кубка России.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Кубок лиги в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Планировалось, что турнир поможет заполнить пробелы в календаре в связи с недопуском российских команд до участия в еврокубках в предстоящем сезоне.

— Все клубы единогласно поддержали данное решение, — сказал Мележиков.

— Вы не считаете это рейдерским захватом, потому что деньги нашли люди из РПЛ, а воспользуются этими деньгами люди из РФС? Чувствуете, что к вам в карман, возможно, залезли люди из РФС?

— Ничего мы не чувствуем. Самое главное — была консолидированная позиция и РФС, и РПЛ. Люди из РПЛ провели свою работы на высоком уровне по поручению общего собрания лиги. Мы не могли принять решения без РФС. Считаю, что сейчас найден компромиссный вариант, который устраивает и РФС, и лигу, и который позволит совместно нам проработать вопросы по распределению доходов.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
6
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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