Клубы РПЛ отказались от Кубка лиги и поддержали проведение Кубка России в новом формате
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клубы РПЛ отказались от проведения Кубка РПЛ в сезоне-2022/23.
По его словам, будет произведено изменение формата БЕТСИТИ Кубка России по аналогии с тем форматом, который планировался в Кубке лиги.
— Кубка лиги не будет?
— Будет обновленный кубок России. Формат Кубка РПЛ. Меня такой формат полностью устраивает. Остальные вопросы к РФС.
6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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