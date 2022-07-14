Клубы РПЛ отказались от Кубка лиги и поддержали проведение Кубка России в новом формате

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клубы РПЛ отказались от проведения Кубка РПЛ в сезоне-2022/23.

По его словам, будет произведено изменение формата БЕТСИТИ Кубка России по аналогии с тем форматом, который планировался в Кубке лиги.

— Кубка лиги не будет?

— Будет обновленный кубок России. Формат Кубка РПЛ. Меня такой формат полностью устраивает. Остальные вопросы к РФС.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».