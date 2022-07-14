И.о. главы РПЛ Алаев об отказе от Кубка лиги: «Хотелось бы сохранить все финансовые ожидания»
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о реформировании Кубка России.
«Регламент Кубка России утверждает исполком. Сегодня мы собрались, послушали доклад руководителя рабочий группы. Коллеги проделали огромную работу. То, о чем мы говорили неделю назад, будет новый турнир. Предложение реформировать формат Кубка России с использованием формата кубка РПЛ.
Мы обсудили все наработки коммерческие, завтра все отправим в РФС. Хотелось бы РПЛ сохранить все финансовые ожидания. Сложная задача, но будем реализовывать. Уверен, что турнир будет интересен с точки зрения вещания и коммерции», – сказал Алаев.
Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -