И.о. главы РПЛ Алаев об отказе от Кубка лиги: «Хотелось бы сохранить все финансовые ожидания»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о реформировании Кубка России.

«Регламент Кубка России утверждает исполком. Сегодня мы собрались, послушали доклад руководителя рабочий группы. Коллеги проделали огромную работу. То, о чем мы говорили неделю назад, будет новый турнир. Предложение реформировать формат Кубка России с использованием формата кубка РПЛ.

Мы обсудили все наработки коммерческие, завтра все отправим в РФС. Хотелось бы РПЛ сохранить все финансовые ожидания. Сложная задача, но будем реализовывать. Уверен, что турнир будет интересен с точки зрения вещания и коммерции», – сказал Алаев.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.