Нападающий сборной Камеруна и экс-нападающий «Динамо» Клинтон Нжи в разговоре с «СЭ» рассказал, что считает Москву очень хорошим городом для жизни.

«Москва намного лучше, чем Сивас и Стамбул. Это даже не обсуждается. Тут все очень развито, хорошая инфраструктура. Тот же Сивас — просто небольшая деревня в Турции. Москва для меня один из лучших городов в мире! Мэр Москвы делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», — сказал Нжи «СЭ».

За «Динамо» нападающий играл с 2019 по 2022 год. Камерунский футболист за 3 сезона провел 66 матчей, отличившись 6 раз.