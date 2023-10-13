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В Риге Сперцяна просматривал «Ювентус», Тикнизяна — «Лацио»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Эдуард Сперцян.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали футболистов РПЛ и сборной Армении Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна в ходе отборочного матча Евро-2024 с Латвией (0:2), который состоялся в четверг, 12 октября, в Риге.

По нашим данным, за 23-летним полузащитником «Краснодара» следили представители «Ювентуса» и одной из команд немецкой бундеслиги, за 24-летним хавбеком «Локомотива» — селекционеры «Лацио» и клуба из нижней половины таблицы серии А.

Отметим, что встреча обоим игрокам не удалась: Сперцян запомнился только одним ударом со штрафного в угол, где находился вратарь, Тикнизян — единственной острой подачей с фланга. Гости уступили аутсайдеру группы D со счетом 0:2, причем второй мяч пропустили в большинстве после удаления у хозяев. Для Латвии эта победа стала первой в нынешнем цикле в шести матчах.

Наяир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по хоккею
ФК Лацио
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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