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Сегодня, 12:41

Источник: «Спартак» летом хотел приобрести полузащитника «Сан-Паулу» Майя

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» рассматривал вариант с приобретением полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майя, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, бразильский клуб был готов обсуждать продажу 21-летнего футболиста минувшим летом, а сам Майя и его представители — возможный переезд в Россию. Однако возможному переходу помешало решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля отказаться от покупки опорного полузащитника.

Майя находится в система клуба «Сан-Паулу» с 2017 года. За главную команду он сыграл 108 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Сан-Паулу
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
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Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
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