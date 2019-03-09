Кирилл Панченко: "Поиграл бы в любом европейском чемпионате. Приоритеты - Испания, Англия Германия"

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко сказал, что он не против поиграть в одном из топ-чемпионатов Европы.

- Я поиграл бы в любом европейском чемпионате, честно скажу, - сказал футболист в эфире канала DerbyTV на Youtube. - Приоритеты - Испания, Англия, это топовые чемпионаты. Та же Германия.

Матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

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