13:06 | Футбол — РПЛ

Кирилл Панченко: "Поиграл бы в любом европейском чемпионате. Приоритеты - Испания, Англия Германия"

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Форвард "Динамо" Кирилл Панченко сказал, что он не против поиграть в одном из топ-чемпионатов Европы.

 - Я поиграл бы в любом европейском чемпионате, честно скажу, - сказал футболист в эфире канала DerbyTV на Youtube. -  Приоритеты - Испания, Англия, это топовые чемпионаты. Та же Германия.

Матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Динамо - Спартак

 

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=RUbNY-NcAzI&feature=youtu.be

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