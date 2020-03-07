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Кирилл Новиков: «Вскрывать оборону из девяти футболистов всегда тяжело»

18:51

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» в 21-м туре Тинькофф-чемпионата России (1:0).

— Это была важная игра с учетом поражения от «Спартака». Ребята очень переживали, было важно одержать победу. Вскрывать оборону из девяти футболистов всегда тяжело, рады, что одержали победу.

Когда сталкиваешься с обилием игроков в обороне, очень важен гол. Мы забили первый мяч, но ВАР показал, что был офсайд. Мы разозлились и все-таки забили гол.

Не помню у соперников опасных моментов, мы же могли забить второй мяч.

Позиция Рауша? Мы требуем от ребят импровизации. Костя неплохо двигался, хорошо открывался, порадовал своей игрой.

Динамо — Тамбов

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