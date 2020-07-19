РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кирилл Новиков: «В финале Кубка пусть победит сильнейший»

22:52
Теги:

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итог перенесенной встречи 23-го тура Тинькофa РПЛ против «Краснодара» (2:0).

— Много моментов было. Над этим нужно работать, — сказал Новиков в эфире «Матч Премьер». — Мы это делаем и будем продолжать делать.

В финале Кубка пусть победит сильнейший. Мы свою задачу выполнили. Заняли шестое место. С учетом сложившейся ситуации мы довольны. А будут еврокубки или нет, это зависит уже не от нас.

Если «Зенит» победит в финале Кубка России «Химки», то шесто место в чемпионате позволит «Динамо» попасть в квалификационный раунд Лиги Европы.

Краснодар — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур: пауза и возвращение после коронавируса




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир