Кирилл Новиков: «В финале Кубка пусть победит сильнейший»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итог перенесенной встречи 23-го тура Тинькофa РПЛ против «Краснодара» (2:0).

— Много моментов было. Над этим нужно работать, — сказал Новиков в эфире «Матч Премьер». — Мы это делаем и будем продолжать делать.

В финале Кубка пусть победит сильнейший. Мы свою задачу выполнили. Заняли шестое место. С учетом сложившейся ситуации мы довольны. А будут еврокубки или нет, это зависит уже не от нас.

Если «Зенит» победит в финале Кубка России «Химки», то шесто место в чемпионате позволит «Динамо» попасть в квалификационный раунд Лиги Европы.