Кирилл Новиков: «У Валерия Карпина хорошее зрение, доверимся ему»
19:26
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков на послематчевой пресс-конференции после игры с «Ростовом» в 17-м туре премьер-лиги (2:1) прокомментировал слова Валерия Карпина о том, что над вторым пенальти в ворота гостей смеялись даже футболисты хозяев.
— У Валерия Георгиевича, наверное, хорошее зрение, все видит. Я не заметил такого. Но коллега был ближе, доверимся его точке зрения. (Константин Алексеев)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 2003Все опросы
Кто будет занимать второе место после 17-го тура РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...