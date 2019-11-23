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Кирилл Новиков: «У Валерия Карпина хорошее зрение, доверимся ему»

19:26
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков на послематчевой пресс-конференции после игры с «Ростовом» в 17-м туре премьер-лиги (2:1) прокомментировал слова Валерия Карпина о том, что над вторым пенальти в ворота гостей смеялись даже футболисты хозяев.

— У Валерия Георгиевича, наверное, хорошее зрение, все видит. Я не заметил такого. Но коллега был ближе, доверимся его точке зрения. (Константин Алексеев)

Динамо — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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