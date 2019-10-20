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Кирилл Новиков о смене скамейки: «Надо же было что-то поменять»

21:43
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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура чемпионата России (1:1), ставшей для него первой в новой должности.

— Тяжелый матч с одним из лидеров чемпионата России. Первый тайм был очень тяжелым. В перерыве сделали поправки, попросили игроков играть более агрессивно. Считаю, что во втором тайме мы переиграли соперника и, были достойны победы. Так что тут двойственная ситуация: с одной стороны, прервали эту неудачную серию, но с другой, хотелось бы большего.

— Почему решили поменять скамейку?

— Надо было что-то поменять, мы и поменяли (смех в зале. — Прим. «СЭ»). Тем более тут судья рядышком, можно с ним обсудить. (Александр Рогулев)

Динамо — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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