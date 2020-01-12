Кирилл Новиков: «Липовой хотел вернуться в «Динамо». Я посоветовал остаться в «Оренбурге»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что собирается постараться давать шансы молодежи проявить себя в оставшейся части сезона.

— Изменения ожидаются. С какими-то игроками мы будем расставаться. Они знают о своем положении, находятся в поиске, агенты работают. С некоторыми даже уже есть договоренности о переходах в другие клубы. Но не хотелось бы раньше времени об этом говорить, — сказал тренер в интервью клубному каналу бело-голубых.

Грулев Слава — наш молодой, талантливый игрок. Мы на него очень рассчитываем. Но сейчас на его позиция большая конкуренция, поэтому мы приняли решение отдать его в аренду. В Нижнем Новгороде его видят в составе команды, тренер в нем лично заинтересован, для нас это был принципиальный момент. Они хотели даже взять его в аренду на полтора года, но мы на это не пошли. Надеемся, что игра в ФНЛ позволит ему прогрессировать.

Володя Москвичев вернулся в расположение нашей команды. Все зависит от него. Если он будет сильнее тех ребят, которые находятся в молодежной команде, то будет переведен в главную команду. Посмотрим, что он из себя представляет, как он выглядит.

Что касается Липового, то он мне звонил, мы разговаривали. Он хотел вернуться, но та конкуренция, которая у нас есть на позиции крайнего полузащитника, не позволяет ему конкурировать, на мой взгляд. Поэтому я посоветовал ему остаться. Тем более, в «Оренбурге» сейчас смена тренера: есть шанс начать с чистого листа и закрепиться в команде.

Мы будем подтягивать молодых футболистов к тренировкам, к главной команде. На данный момент это только Игорь Школик, но там есть довольно большой потенциал у многих ребят.