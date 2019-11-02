Кирилл Новиков: «Филипп недоволен Россией? Впервые слышу»

И.о. главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничью с «Ахматом» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.

— Неудачный первый тайм, у нас не хватало движения в центре поля. Этот вопрос нам надо проанализировать с ребятами, почему это произошло. Разберемся с этим в ближайшие день-два. Во втором мы сделали коррективы, игра выправилась. Несмотря на то, что мы остались вдесятером, мы переиграли соперника, владели преимуществом. Соответственно, забили гол в самой концовке.

— Вопрос по удалению Каборе. К нему будут применены санкции?

— Санкций не будет. Не знаю, как ответить на ваш вопрос. Судья принял такое решение. А санкции за что? За то, что человек отдается игре?

— Оцените судейство.

— Давайте я с вашего позволения комментировать это не буду.

— Можете оценить игру Филиппа? Говорят, он уже разочаровался в России и в нашем чемпионате.

— Впервые от вас это слышу. Ему очень нравится здесь, он доволен Россией, Москвой. Что касаемо игры, то его выход нас усилил. Мы очень рассчитываем, что в самое ближайшее время он наберет форму и сможет выдержать всю игру полностью. Сейчас он не выдержит всю интенсивность в течение обоих таймов. С Филиппом все отлично. Он будет приносить нам пользу. Травма, которую он получил, она ему мешала. Сейчас он набирает форму, и мы на него очень рассчитываем.

— Почему пенальти бил Панченко?

— У нас два штатных пенальтиста — Панченко и Жоуазинью. Учитывая, что второго на поле в тот момент не было, к мячу подошел Панченко. (Александр Рогулев)