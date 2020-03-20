Кирилл Набутов: «Сын в больнице, но все нормально»
Спортивный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов подтвердил корреспонденту «СЭ», что его сын Виктор находится в больнице из-за подозрения на коронавирус.
— Сын действительно в больнице, но все нормально, — сказал Кирилл Викторович.
Ранее Виктор в своем Instagram сообщил, что уже пять дней находится в больнице в Коммунарке и ждет результата теста на коронавирус.
Коммунарка. День 1. 37.7. Не чувствую запаха, вообще. Но, чувствую тягу покурить, а нельзя...5 раз покормили. 5 ый день жду результаты теста. Это все события насыщенного дня. Ваш персональный корреспондент в самом эпицентре борьбы !)... #коронавирус #covid19 #covid
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется