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Кирилл Набутов: «Сын в больнице, но все нормально»

13:13
Виктор Набутов. Фото Instagram.
Виктор Набутов. Фото Instagram.
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Спортивный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов подтвердил корреспонденту «СЭ», что его сын Виктор находится в больнице из-за подозрения на коронавирус.

— Сын действительно в больнице, но все нормально, — сказал Кирилл Викторович.

Ранее Виктор в своем Instagram сообщил, что уже пять дней находится в больнице в Коммунарке и ждет результата теста на коронавирус.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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