Кирилл Левников назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Динамо»

Российский футбольный союз назвал судейские бригады, который будут работать на матча 12-го тура чемпионата России по футболу.

7 октября (пятница)

«Урал» — «Химки»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Владимир Миневич; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Егор Болховитин.

8 октября (суббота)

«Факел» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Арам Петросян.

ЦСКА — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Сочи» — «Локомотив»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Алексей Воронцов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Екатерина Курочкина.

9 октября (воскресенье)

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Роман Усачев.

«Торпедо» — «Нижний Новгород»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Игорь Демешко.

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Дмитрий Мосякин.

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Алексей Лунев.

После 11 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 29 очков.

ЦСКА идет на втором месте (23 очка), третью строчку занимает «Ростов» (22 очка). Следом расположились «Спартак» (22 очка) и «Краснодар» (21 очко).