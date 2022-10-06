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6 октября, 12:08

Камоцци назвал Промеса лучшим легионером за всю историю «Спартака»

Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о полузащитнике московской команды Квинси Промесе.

«Конечно, я согласен с теми, кто говорит, что Квинси Промес — один из лучших легионеров «Спартака» за всю историю. Его статистика говорит сама за себя. Промес уже доказал, что он часть «Спартака», очень ценный игрок для команды», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел за московскую команду 15 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.

В составе «Спартака» Промес становился чемпионом России-2016/17, а также завоевал Кубок страны-2021/22 и Суперкубок России-2017. На его счету 192 матча и 93 гола за красно-белых.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-promes-odin-iz-luchshih-legionerov-za-vsyu-istoriyu-spartaka/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Франко Камоцци
2
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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