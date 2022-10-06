Камоцци назвал Промеса лучшим легионером за всю историю «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о полузащитнике московской команды Квинси Промесе.

«Конечно, я согласен с теми, кто говорит, что Квинси Промес — один из лучших легионеров «Спартака» за всю историю. Его статистика говорит сама за себя. Промес уже доказал, что он часть «Спартака», очень ценный игрок для команды», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел за московскую команду 15 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.

В составе «Спартака» Промес становился чемпионом России-2016/17, а также завоевал Кубок страны-2021/22 и Суперкубок России-2017. На его счету 192 матча и 93 гола за красно-белых.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо