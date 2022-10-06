Пол Эшуорт ищет новых специалистов в скаутский отдел «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занимается подбором новых сотрудников в скаутский отдел московского клуба, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, рассматриваются российские и зарубежные специалисты. Также возможно, что Эшуорт будет обращаться к независимым скаутским агентствам на аутсорсе.

52-летний англичанин был назначен новым спортивным директором «Спартака» в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове», «Брайтоне» и в других клубах.