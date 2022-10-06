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6 октября, 10:27

Пол Эшуорт ищет новых специалистов в скаутский отдел «Спартака»

Виктория Кравченко
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Пол Эшуорт.
Фото ФК «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занимается подбором новых сотрудников в скаутский отдел московского клуба, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, рассматриваются российские и зарубежные специалисты. Также возможно, что Эшуорт будет обращаться к независимым скаутским агентствам на аутсорсе.

52-летний англичанин был назначен новым спортивным директором «Спартака» в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове», «Брайтоне» и в других клубах.

Источник: https://metaratings.ru/news/pol-eshuort-zanyat-poiskami-spetsialistov-v-novyy-skautskiy-otdel-spartaka-1377321/
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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 - : -
22.10 19:00
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 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

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Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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