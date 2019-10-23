Кирилл Комбаров: «Турнирное положение обязывает нас выкладываться по максимуму»

Капитан тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о настрое команды на матч 14-го тура чемпионата России против «Ахмата».

— С «Ахматом» всегда сложно играть на выезде, — приводит слова Комбарова официальный сайт «Арсенала». — Но мы на это не обращаем внимания. Турнирное положение обязывает нас выкладываться по максимуму, набирать очки и двигаться вверх по таблице. Нужно сделать правильные выводы, не допускать больше глупых ошибок, из-за которых мы в последнее время пропускали голы, подтянуть реализацию, и тогда все будет хорошо. Сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков и реабилитироваться перед ними за прошлые неудачи.

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