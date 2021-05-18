Агент Норманна рассказал об интересе других клубов к игроку
17:10
Агент Оливер Уорд, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, прокомментировал «СЭ» вероятность ухода игрока этим летом.
«Может ли Матиас уйти летом? На данный момент к нему есть интерес со стороны нескольких клубов, однако пока я не могу сказать каких. Среди них нет российских клубов», — сказал Уорд «СЭ».
В сезоне-2020/21 24-летний норвежец провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.
Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость Норманна составляет 13 млн евро.
(Данил Алешин)
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