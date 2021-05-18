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Агент Норманна рассказал об интересе других клубов к игроку

17:10
Матиас Норманн. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матиас Норманн. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Оливер Уорд, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, прокомментировал «СЭ» вероятность ухода игрока этим летом.

«Может ли Матиас уйти летом? На данный момент к нему есть интерес со стороны нескольких клубов, однако пока я не могу сказать каких. Среди них нет российских клубов», — сказал Уорд «СЭ».

В сезоне-2020/21 24-летний норвежец провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость Норманна составляет 13 млн евро.

(Данил Алешин)

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы