Агент Норманна рассказал об интересе других клубов к игроку

Агент Оливер Уорд, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, прокомментировал «СЭ» вероятность ухода игрока этим летом.

«Может ли Матиас уйти летом? На данный момент к нему есть интерес со стороны нескольких клубов, однако пока я не могу сказать каких. Среди них нет российских клубов», — сказал Уорд «СЭ».

В сезоне-2020/21 24-летний норвежец провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость Норманна составляет 13 млн евро.