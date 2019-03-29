Кикнадзе: "Вызывает вопросы, почему у "Зенита" есть преференции в вопросе показа матчей"

Передача прав онлайн-каналу Z+ прав на показ матчей "Зенита" в чемпионате России вызывает вопросы, в этом есть элемент несправедливости, заявил на встрече с журналистами генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

"Зенит" 17 марта показал матч 20-го тура чемпионата России против московского "Спартака" (1:1) на собственном онлайн-канале "Z+" и стал первым футбольным клубом в России, который открыл собственную онлайн-платформу для просмотра и обсуждения матчей команды в прямом эфире. Права на показ матчей чемпионата России принадлежат субхолдингу "Матч!".

– Как относитесь к тому, что "Зенит" на своем онлайн-канале теперь может транслировать матчи команды?

– Тот формат, который используют коллеги, он для меня, как для телевизионщика, довольно странный. Я достаточно неплохо представляю себе, что такое клубный канал в Европе. И могу сказать, что эфирных каналов там нет. То есть там основные правообладатели права на показ матчей никому не отдают.

– А как такое могло произойти?

– Не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Меня в этой ситуации напрягает... По-другому скажу – вызывает вопросы то, каким образом могут создаваться преференции одному клубу. На мой взгляд, более корректным было выйти с таким предложением ко всем клубам.

Естественно, на этот обратил внимание не только я. Мы бы хотели иметь доступ к сигналу. И использовать его, как минимум, двумя способами: это фрагментарный показ моментов матча в чаше стадиона во время соревнований и трансляция игр с определенной задержкой, что не нарушало бы интересы правообладателей и помогало бы клубу формировать свою аудиторию. Мы договорились, что в РПЛ обсудим это в течение апреля. Возможно, даже неоднократно.

– "Зенит" аргументировал передачу прав Z+ тем, что у клуба – самая большая армия болельщиков.

– Не готов дискутировать. Армия болельщиков, не армия. Это же чисто коммерческий вопрос. Если делается предложение одному из участников РПЛ, то логично, если точно также предложение будет сделано и для других клубов. И странно, что правообладатель дает права на показ матчей в прямом эфире, тем самым нарушая собственные интересы. Но если всем клубам предоставить такие же права, то, подозреваю, смысл всего контракта рассыпется. (Илья Андреев, Илья Егоров)

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