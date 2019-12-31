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Кикнадзе опроверг информацию об отзаявке Коломейцева

11:02
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал технической ошибкой сведения об отзаявке полузащитника Александра Коломейцева на сайте РПЛ.

— Это какая-то техническая ошибка. Александр в команде, никаких изменений не было, — цитируют «РИА «Новости» комментарий Кикнадзе на отсутствие Коломейцева в заявке железнодорожников на официальном сайте РПЛ.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 15 матчей и забил один гол во всех официальных турнирах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191231/1563040739.html

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