Кикнадзе опроверг информацию об отзаявке Коломейцева

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал технической ошибкой сведения об отзаявке полузащитника Александра Коломейцева на сайте РПЛ.

— Это какая-то техническая ошибка. Александр в команде, никаких изменений не было, — цитируют «РИА «Новости» комментарий Кикнадзе на отсутствие Коломейцева в заявке железнодорожников на официальном сайте РПЛ.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 15 матчей и забил один гол во всех официальных турнирах.