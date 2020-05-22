Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что дискуссия о будущем экс-главного тренера красно-зеленых Юрия Семина велась с нового года. Ранее клуб сообщил, что не будет продлевать контракт с 73-летним специалистом, а команду возглавит серб Марко Николич.

— Я бы не сказал, что мы в последнюю неделю соблюдали режим молчания, — сказал Кикнадзе. — Думаю, он длится гораздо дольше. Вся оживленная дискуссия, которая развернулась вокруг совета директоров, в значительной степени велась теми, кто поддерживает Юрия Павловича. Я не готов согласиться с термином «не продление». У Юрия Павловича был контракт, который истекает 31 мая. Как у любого наемного работника. Это позиция, которую Юрий Павлович не раз озвучивал в дискуссиях на советах директоров. У меня, например, контракт истекает в декабре 2024 года, это пятилетнее соглашение.

Совет директоров принял решение, учитывая, что мы выходим на новый цикл, четырехлетний, под который разработана определенная стратегия, что под него имеет смысл вести разговор с новым главным тренером. Дискуссия вокруг продления или продолжения работы велась с нового года. Основанием послужило не слишком удачное завершение первой половины сезона — осенний цикл. Она вылилась в решения совета директоров, кандидатуры на который предлагает генеральный директор. Совет директоров принял решение поддержать ту кандидатуру, которую предложил я.