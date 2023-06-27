Кейта Бальде прибыл на медосмотр «Спартака»
Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прибыл на медосмотр московского клуба и рассказал о своем состоянии.
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Бальде выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за красно-белых 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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