Кевин Кураньи: "Жалко, что стадион "Динамо" не принимал матчи ЧМ"

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи – о матче второго тура чемпионата России с "Рубином" (0:1) и новом стадионе бело-голубых.

– Думаю, далеко не все довольны, потому что мы проиграли. Во втором тайме "Динамо" играло в большинстве, при таком раскладе надо побеждать, – сказал Кураньи.

– Как вам новая арена "Динамо"?

– Я очень рад быть на стадионе, видеть старых друзей. Было здорово. Это один из самых красивых стадионов в России.

– Жалеете, что этого стадиона не было на чемпионате мира-2018?

– "Динамо" – это нечто особенное для меня. Жалко, что этот стадион не принимал матчи чемпионата мира, но сейчас он открылся, и на нем будет много хороших игр. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

​Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр