Кержаков: «Почему не удается закрепиться в одном клубе? Только руководство решает, останешься ли ты работать»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о коротком времени пребывания на посту главного тренера клубов.

«Все зависит от результата и желания руководства. Только руководство решает, останешься ты работать или нет. Мое дело — ответственно и честно выполнять свою работу, а дальше все зависит именно от решения руководства. Я всегда отдаю себя работе полностью», — сказал Кержаков «СЭ».

Последним клубом Кержакова был сербский «Спартак», откуда он был уволен в ноябре 2023 года. Ранее он также работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.