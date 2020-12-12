Кержаков получил серьезную травму и не сыграет со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему вратарь команды Михаил Кержаков не попал в заявку на матч 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (3:1). По словам специалиста, голкипер получил на тренировке мышечную травму. Во второй игре чемпионата России подряд место в воротах занял Андрей Лунев.

— Лунев смотрелся надежно, возвращается на свой уровень, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Миша Кержаков получил серьезное повреждение на тренировке. К счастью, самого страшного удалось избежать. Сделали МРТ, сустав цел, отделался мышечной травмой. Следующий матч пропустит.

В следующей игре, последней перед зимней паузой, «Зенит» дома примет «Спартак». Кержаков в нынешнем сезоне провел 23 игры и пропустил 26 мячей. на счету Лунева 2 матча и 2 пропущенных мяча.