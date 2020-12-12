Кержаков получил серьезную травму и не сыграет со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему вратарь команды Михаил Кержаков не попал в заявку на матч 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (3:1). По словам специалиста, голкипер получил на тренировке мышечную травму. Во второй игре чемпионата России подряд место в воротах занял Андрей Лунев.
— Лунев смотрелся надежно, возвращается на свой уровень, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Миша Кержаков получил серьезное повреждение на тренировке. К счастью, самого страшного удалось избежать. Сделали МРТ, сустав цел, отделался мышечной травмой. Следующий матч пропустит.
В следующей игре, последней перед зимней паузой, «Зенит» дома примет «Спартак». Кержаков в нынешнем сезоне провел 23 игры и пропустил 26 мячей. на счету Лунева 2 матча и 2 пропущенных мяча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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