Кержаков, Кутепов и Ари попали в символическую сборную россиян РПЛ
15:36
РПЛ опубликовала в Twitter символическую сборную россиян по версии In Stat.
Состав выглядит следующим образом: Кержаков («Зенит»), Караваев («Зенит»), Кутепов («Спартак»), Джикия («Спартак»), Жирков («Зенит»), Оздоев («Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Ан. Миранчук («Локомотив»), Ал. Миранчук («Локомотив»), Ари («Краснодар»), Дзюба («Зенит»).
?? Символическая сборная россиян #РПЛ по версии InStat— Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 20, 2019
Кого бы вы добавили? ?? pic.twitter.com/JflvGbax6C
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