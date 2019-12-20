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Кержаков, Кутепов и Ари попали в символическую сборную россиян РПЛ

15:36
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РПЛ опубликовала в Twitter символическую сборную россиян по версии In Stat.

Состав выглядит следующим образом: Кержаков («Зенит»), Караваев («Зенит»), Кутепов («Спартак»), Джикия («Спартак»), Жирков («Зенит»), Оздоев («Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Ан. Миранчук («Локомотив»), Ал. Миранчук («Локомотив»), Ари («Краснодар»), Дзюба («Зенит»).

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