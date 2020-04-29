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Кержаков и Аршавин поспорили, как подвести итоги РПЛ, если доиграть сезон не удастся

21:03
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"

Бывшие игроки «Зенита» Александр Кержаков и Андрей Аршавин в прямом эфире Instagram высказали мнение, как завершить сезон в Тинькофф российской премьер-лиге, если не удастся доиграть сезон из-за пандемии коронавируса.

Кержаков: — Я не против, чтобы просто остановили чемпионат, никто не вылетал, а две команды вошли. Смысл играть без зрителей

Аршавин: — Две должны вылетать, две — войти. Кто должен вылететь? Те, две команды, которые сейчас последние.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.

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