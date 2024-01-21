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Сегодня, 15:08

Кечинов заявил, что не стоит верить слухам об уходе Абаскаля в «Кадис»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слухи о том, что испанский «Кадис» проявляет интерес к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

«Думаю, это какие-то вбросы. Не знаю, кому и для чего это нужно. Никакой конкретики нет. Идут непонятные разговоры. В это сейчас абсолютно не надо верить. Просто писали, что президент «Кадиса» — хороший знакомый Абаскаля, поэтому сразу пошли такие разговоры. Но мне кажется, ничего серьезного за этими разговорами не стоит», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Абаскаль с июня 2022 года тренирует «Спартак». В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005538187_kechinov_ne_nado_verit_sluham_ob_uhode_abaskalya_v_kadis
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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