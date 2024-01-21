Кечинов заявил, что не стоит верить слухам об уходе Абаскаля в «Кадис»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слухи о том, что испанский «Кадис» проявляет интерес к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

«Думаю, это какие-то вбросы. Не знаю, кому и для чего это нужно. Никакой конкретики нет. Идут непонятные разговоры. В это сейчас абсолютно не надо верить. Просто писали, что президент «Кадиса» — хороший знакомый Абаскаля, поэтому сразу пошли такие разговоры. Но мне кажется, ничего серьезного за этими разговорами не стоит», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Абаскаль с июня 2022 года тренирует «Спартак». В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.