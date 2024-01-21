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Сегодня, 15:26

Радимов: «Спартак» не делает трансферов, потому что у команды будет новый тренер»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов предположил, почему у «Спартака» в это межсезонье еще не было трансферов. Он считает, что у красно-белых в ближайшее время или летом появится новый тренер.

«Я не отказываюсь от своей мысли, что весной «Спартак» начнет чемпионат не с Абаскалем. При нем команду все равно будет лихорадить, поэтому не вижу смысла в каких-то трансферах сейчас. Думаю, именно поэтому их сейчас и нет, как раз по той причине, что летом в команду придет новый тренер. И ему придется в сжатые сроки собирать новую команду. А вот если бы новый тренер пришел сейчас, они поблагодарили бы Абаскаля за работу, он нашел бы себе место, а у нового специалиста было бы два месяца подготовки к чемпионату. Ему и новичков бы привезли. Не понимаю, почему «Спартак» так делает. Может, просто «забили» на весеннюю часть... Очевидно, что летом придет кто-то другой. У спартачей всегда что-то происходит!» — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Спартак» с лета 2022 года тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль. В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-spartak-ne-delaet-transferov-potomu-chto-u-komandy-budet-novy-j-trener/
Владислав Радимов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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