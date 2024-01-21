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Сегодня, 14:49

Широков: «Мостовой мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Особо не слежу за «Спартаком» и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется). По разговорам он точно готов», – цитирует Широкова «Чемпионат».

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что Абаскаль может стать главным тренером «Кадиса». Сообщалось, что испанский клуб должен будет заплатить российскому 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего специалиста.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Он возглавляет красно-белых с 2022 года.

20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Источник: «Чемпионат»
Александр Мостовой
Роман Широков
Футбол
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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