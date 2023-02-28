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Кечинов верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы московской команде в весенней части сезона, а также отметил высокие шансы на победу в FONBET Кубке России.

«Спартак» находится в отличной форме. Во вчерашнем матче мы увидели очень интенсивную игру от «красно-белых». Это говорит, что команда в оптимальной форме. У «Спартака» есть своя игра, и понятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. Естественно, если при такой игре они не будут терять очки, то могут потягаться с «Зенитом», ведь до петербуржцев всего шесть очков. А я верю, что «сине-бело-голубые» будут проигрывать, поэтому у «Спартака» будет свой шанс. Я верю в чемпионство «Спартака» в этом сезоне. А на победу в Кубке России у ребят, вообще, отличные шансы, ведь они уже в полуфинале", — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/kechinov-veryu-v-chempionstvo-spartaka-v-etom-sezone-a-na-pobedu-v-kubke-rossii-u-rebyat-otlichnye-shansy-231652/
Валерий Кечинов
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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