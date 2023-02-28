Денисов заявил, что в «Спартаке» иностранцы отлично взаимодействуют с русскими

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как новички адаптируются в команде.

«Адаптация новичков в команде? В первой встрече с «Локомотивом» им было немного не по погоде, скажем так. В принципе, считаю, у нас хороший коллектив, и иностранцы с русскими отлично взаимодействуют. Нет проблем!» — приводит слова Денисова Sport24.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).