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Сегодня, 17:44

Главный тренер «Краснодара» Ивич задал два вопроса судьям после матча с «Уралом»

Виктория Кравченко
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Владимир Ивич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич задал вопросы судейской бригаде Сергея Иванова после поражения в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3). Специалист попросил объяснить ему эпизод с форвардами команды Олакунле Олусегуном и Александром Кокшаровым.

«Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол. Также я хочу, чтобы мне кто-то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Тренер заявил, что в этой встрече было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара». Он отметил, что это не первая подобная игра, когда так обходятся с его командой.

Форвард «Краснодара» Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом».

После этого матча «Краснодар» опустился на второе место турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» (19) располагается на 11-й позиции.

Источник: https://matchtv.ru/
ФК Краснодар
ФК Урал
Владимир Ивич
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12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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