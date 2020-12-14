Кечинов считает, что у «Зенита» со «Спартаком» равные шансы на победу

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего мата с «Зенитом» в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мне кажется, они плюс-минус в одинаковом физическом и эмоциональном состоянии. Рядышком находятся в турнирной таблице. Не стал бы кого-то выделять и говорить, что «Зенит» — фаворит, потому что играют у себя дома. Зрителей, которые добавляют команде каких-то дополнительных сил, не очень много. И провальная серия в Лиге чемпионов тоже не даст им дополнительную мотивации, «Спартак» вообще не участвовал. Мотивация у обеих команд одинаковая. Поэтому все в равных условиях.

Не думаю также, что от этой игры зависит будущее Семака или Тедеско, потому что карт-бланш и у того, и у того высокий. Здесь просто может повлиять, что если «Зенит» победит в этой игре, то они сразу отрываются от «Спартака». И неизвестно еще, как сыграет ЦСКА. Отрыв, получается, на 6 очков. Это единственное, что станет для «Зенита» эмоционально более позитивным фоном в борьбе за чемпионство. Игра очень много решает и надеюсь, что «Спартак» сыграет так, как он должен сыграть.

(Екатерина Звенигородская)