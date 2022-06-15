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Кечинов считает, что «Спартаку» нельзя было отпускать Бакаева в «Зенит»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов не понимает, почему московский клуб не продлил контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым. 15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта по схеме «3+1» с 25-летним российским футболистом.

«Ни в коем случае нельзя было отпускать такого футболиста. Мало того, что он воспитанник, так еще и хороший игрок. Бакаев в «Спартаке» был одним из лидеров, играл очень ярко, от него постоянно шел креатив. Мог и обыграть, и отдать, и забить. Вообще странно, почему с ним не продлили контракт и не договорились, а он еще и ушел свободным агентом в «Зенит», — приводит слова Кечинова RT.

Кечинов считает непонятным уход Бакаева из команды на правах свободного агента.

«Это нонсенс. Не могу сказать, что «Спартак» поступил некрасиво, но как минимум это все непонятно. Причем всем сложно найти объяснение этому решению: болельщикам, ветеранам. Мне кажется, что даже уже сами футболисты не понимают, что в клубе происходит», — добавил Кечинов.

В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил три гола и сделал 8 результативных передач. Вместе с московской командой полузащитник выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1015185-kechinov-bakaev-spartak
Валерий Кечинов
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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