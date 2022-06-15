Кечинов считает, что «Спартаку» нельзя было отпускать Бакаева в «Зенит»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов не понимает, почему московский клуб не продлил контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым. 15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта по схеме «3+1» с 25-летним российским футболистом.

«Ни в коем случае нельзя было отпускать такого футболиста. Мало того, что он воспитанник, так еще и хороший игрок. Бакаев в «Спартаке» был одним из лидеров, играл очень ярко, от него постоянно шел креатив. Мог и обыграть, и отдать, и забить. Вообще странно, почему с ним не продлили контракт и не договорились, а он еще и ушел свободным агентом в «Зенит», — приводит слова Кечинова RT.

Кечинов считает непонятным уход Бакаева из команды на правах свободного агента.

«Это нонсенс. Не могу сказать, что «Спартак» поступил некрасиво, но как минимум это все непонятно. Причем всем сложно найти объяснение этому решению: болельщикам, ветеранам. Мне кажется, что даже уже сами футболисты не понимают, что в клубе происходит», — добавил Кечинов.

В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил три гола и сделал 8 результативных передач. Вместе с московской командой полузащитник выиграл БЕТСИТИ Кубок России.