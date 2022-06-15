Карраскаль прилетит в Москву в четверг и приступит к тренировкам на сборе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прилетит в Москву в четверг, 16 июня, сообщает Sport24.

Он приступит к работе на тренировочном сборе ЦСКА.

Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта 23-летнего колумбийца у «Ривер Плейта». Карраскаль продолжит выступление за красно-синих до 2026 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл за команду 13 матчей и забил один гол