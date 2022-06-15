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Карраскаль прилетит в Москву в четверг и приступит к тренировкам на сборе ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прилетит в Москву в четверг, 16 июня, сообщает Sport24.

Он приступит к работе на тренировочном сборе ЦСКА.

Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта 23-летнего колумбийца у «Ривер Плейта». Карраскаль продолжит выступление за красно-синих до 2026 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл за команду 13 матчей и забил один гол

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-15-karraskal-zavtra-priletit-v-moskvu-i-pristupit-k-trenirovkam-na-sbore-tsska
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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