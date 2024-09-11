Кечинов — о Мангаше: «В нынешние времена приезд любого легионера меня смущает»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о приходе в команду португальца Рикарду Мангаша.

«Если мы рассматриваем позицию левого защитника, то два футболиста там есть. Это Рябчук, который сейчас играет в основе, и Хлусевич, стабильно игравший в прошлом сезоне. Если пришедший португалец разноплановый и универсальный, видимо, Станкевич рассматривает его на нескольких позициях. Если это футболист серьезного уровня, то он однозначно нужен команде. Но он лишился возможности играть в еврокубках, приехав в Россию. В нынешние времена приезд любого легионера меня смущает. Например, Барко. Это игрок очень серьезного уровня. Мне кажется странным, что он не уехал куда-то в Европу», — сказал Кечинов «Евро-Футбол.Ру».

10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года. Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию», в составе которой провел 38 матчей, забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.