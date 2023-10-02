КДК РФС рассмотрит поздний выход «Спартака» из раздевалки на второй тайм матча против «Крыльев Советов»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания комитета по итогам 10-го тура чемпионата России.
«В матче «Ростова» и «Урала» рассмотрим выход Карпина за пределы технической зоны, плюс задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча и выход за пределы технической зоны Гончаренко.
По матчу «Оренбурга» и «Зенита»: болельщики «Оренбурга» бросали предметы на футбольное поле. Рассмотрим и неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии и тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.
Что касается матча «Спартака» и «Крыльев Советов», у красно-белых была задержка выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма. Вдобавок «Спартак» не представил игрока для дополнительного интервью после матча по предварительной заявке основного вещателя», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 24 очка. На втором месте расположились «Крылья Советов», у которых в активе 21 очко. «Локомотив» идет на третьей позиции (18). У «Зенита» четвертая строчка (17).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1